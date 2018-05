GameStop: nuove offerte per Nintendo Switch e il bundle con Super Mario Odyssey

GameStop Italia ha lanciato un paio di nuove offerte per Nintendo Switch, permettendo di acquistare la console ibrida a 299,98 euro se si decide di acquistare anche un gioco. In promozione anche il bundle con incluso Super Mario Odyssey.

L'offerta che permette di acquistare Nintendo Switch a 299,98 euro (invece di 329,98 euro) è disponibile soltanto in negozio: per usufruirne bisogna raggiungere un punto vendita autorizzato, decidendo di acquistare la console (Nera o Color Neon) insieme a un gioco a propria scelta (come Nintendo Labo, The Legend of Zelda Breath of the Wild, FIFA 18, Super Mario Odyssey o Mario Kart 8 Deluxe). In alternativa si potrà portare indietro il proprio usato pagando in tutto 99,98 euro (con un risparmio di altri 230 euro).

Il bundle Nintendo Switch + Super Mario Odyssey, invece, viene proposto in offerta a 389,98 euro insieme al gioco Has-Been Heroes e al kit Cover & Stand. Anche in questo caso si può usufruire di un ulteriore sconto portando indietro il proprio usato, pagando in tutto 189,98 euro (con un risparmio aggiuntivo di 200 euro).

Entrambe le promozioni saranno valide fino al 30 maggio. Per ulteriori informazioni sulle offerte (e sulle condizioni per il ritiro dell'usato) potete visitare il sito ufficiale di GameStop Italia.