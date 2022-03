GameStop: nuove offerte del volantone di marzo con le promo PlayStation, Xbox e Nintendo

E' disponibile il nuovo volantone di marzo di GameStop, la catena rinnova le offerte PlayStation, Xbox e Nintendo, inoltre tante promo su gadget, merchandising, giochi da tavolo e carte. Ecco le novità più interessanti targate GameStop per il mese che segna l'inizio della primavera.

Iniziamo con le offerte Xbox di GameStop, sottoscrivendo un nuovo abbonamento Xbox All Access con Xbox Series S e Xbox Game Pass Ultimate a 24.99 euro al mese per 24 mesi riceverete in omaggio 50 euro di credito da spendere liberamente su Xbox Store. Nei negozi e online trovate anche un vasta gamma di accessori per le console Microsoft tra cui cuffie wirless e controller, segnaliamo anche lo sconto su Halo Infinite in vendita questo mese a 49,99 euro invece di 70,98 euro. Sconti anche sugli accessori e gli abbonamenti con il Nacon MG-X Holder + 3 mesi di Xbox Game Pass a 99.99 euro e tre mesi di abbonamento PC Game Pass a 20.99 euro acquistando un accessorio PC dal prezzo minimo di 29,99 euro.

Nuove promo anche per PlayStation con il bundle PS4 Slim 500 GB + Call of Duty Black Ops 4, cuffie Turtle Beach Ear Force Recon 50P Black e grip per il DualShock a 329,98 euro. Disponibili anche vari bundle PlayStation VR con ricarica PSN da 5 euro inclusa nel prezzo a 299,98 euro. Inoltre segnaliamo la supervalutazione per il ritiro usato PS4: PS4 PRO vale 220 euro, PS4 Slim 180 euro e PS4 FAT 150 euro. Le cuffie Pulse 3D Wireless per PS5 costano 99.99 euro con ricarica PSN da 10 euro inclusa, inoltre da GameStop trovate le cover Midnight Black per PS5 con PSN Card da 5 euro al prezzo di 55,98 euro. Infine acquistando Call of Duty Black Ops 4 a 14.99 euro riceverete in omaggio un gioco a scelta tra The Division 2, Fallout 76 Wastelanders, Anthem e Left Alive.

Non possiamo poi non citare le offerte Nintendo Switch di marzo: Nintendo Switch costa 339.98 euro e Nintendo Switch Lite 259.98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Mario Party Superstars, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Odyssey. Sconti anche su giochi Nintendo e bundle giochi + contenuto digitali. Qualche esempio? Mario Kart 8 Deluxe costa 49.98 euro mentre Mario Kart Live Home Circuit è in offerta a 79,98 euro.

Da GameStop trovate anche una vasta gamma di contenuti digitali e uno spazio home video con le ultime novità in Blu-Ray e Blu-Ray 4K Ultra HD tra cui Space Jam A New Legacy, Jurassic World il Regno Distrutto, The Matrix Resurrection e Spider-Man No Way Home.

A marzo, 20% di sconto sulle tazze, inoltre citiamo l'arrivo dell'espansione Astri Lucenti del gioco di carte collezionabili Pokemon Spada e Scudo, spendendo più di 20 euro in prodotti Pokemon TCG in omaggio la carta gigante Jumbo Charizard Promo. In chiusura, tornano disponibili i picconi e le asce di Minecraft per tutti gli appassionati del gioco di Mojang.