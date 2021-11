GameStop: le nuove promo del volantone con tanti sconti e le migliori offerte di novembre

E' online il nuovo volantone GameStop di novembre 2021, vediamo quali sono le offerte da non perdere su console, videogiochi, accessori, gadget, statuine, Funko Pop!, giochi da tavolo e contenuti digitali.

Iniziamo con le offerte PlayStation: compra PS5 Standard o Digital Edition e avrai in regalo un mese di abbonamento a PlayStation Now, tornano anche gli sconti su PS4 con vari bundle console, gioco e accessorio a 299.98 euro, inoltre anche il visore PlayStation VR con Camera, VR Worlds e Ricarica PSN da 5 euro è in offerta al prezzo scontato di 299,98 euro. Dal 5 novembre, compra Call of Duty Vanguard per PS5 e PS4 e potrai preordinare Horizon Forbidden West a 49.98 euro per PS4 e 59,98 euro per PS5. Super offerta anche sul bundle che include le cuffie Pulse 3D, Call of Duty Vanguard e tre mesi di abbonamento PlayStation Plus a 159,98 euro.

Sul fronte sconti Xbox vi segnaliamo l'abbonamento Xbox All Access che vi permetterà di acquistare Xbox Series S o Xbox Series X con Game Pass Ultimate a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi. Inoltre se acquisti Xbox Series X/S avrai diritto al 25% di sconto sulla versione digitale di Assassin's Creed Valhalla. Sono aperti anche i preordini delle novità Xbox tra cui Halo Infinite con custodia Steelbook, il controller Forza Horizon 5 e il joypad per i 20 anni di Xbox entrambi in edizione limitata.

Tante anche le offerte Nintendo Switch con Nintendo Switch a 279.98 euro e Nintendo Switch Lite a 199.98 euro acquistando un gioco a scelta dal prezzo minimo di 49,98 euro tra cui Animal Crossing New Horizons, Mario Golf Super Rush, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe e Metroid Dread. Fino al 10 novembre GameStop celebra i Super Mario Days con quattro giochi al prezzo scontato di 49,98 euro l'uno: Mario Golf Super Rush, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Kart 8 Deluxe. Continua inoltre la distribuzione di Zamazenta Cromatico e Zacian Cromatico per Pokemon Spada e Scudo, gratis per chiunque ne faccia richiesta entro il 18 novembre.

Novembre è il mese dell'usato da GameStop con tante promo per risparmiare sull'acquisto di console e videogiochi, con valutazioni più vantaggiose per il ritiro dei prodotti di seconda mano. Senza dimenticare i nuovi Funko Pop!, le statuine e le carte collezionabili... il divertimento non si ferma mai da GameStop