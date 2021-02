GameStop, nuovo boom in borsa: raddoppia il valore delle azioni

GameStop è andato incontro a una nuova crescita improvvisa del valore delle sue azioni. Nel pomeriggio del 24 febbraio il colosso mondiale della vendita di videogiochi ha chiuso la giornata di Wall Street con un balzo che ha sfiorato il 104%, per poi assestarsi su una crescita intorno all'85% nelle contrattazioni delle ore successive.

Gli analisti al momento non riescono a spiegare il motivo di questa ulteriore crescita improvvisa e da cosa possa dipendere. Tuttavia, alcuni esperti escludono che possa trattarsi di una situazione analoga a quella del caso del boom delle azioni GameStop di inizio anno, quando alcuni investitori iscritti a WallStreetBets su Reddit, tramite azioni di short squeeze, diedero il via al "Reddit Rally" che ha trascinato GameStop nell'occhio del ciclone.

Alcuni utenti su Twitter hanno fatto notare un tweet scritto da Ryan Cohen, investitore e fondatore di Chewy.com che condivide una fetta delle azioni di GameStop, che raffigura un semplice cono gelato di McDonald's e "commentato" con l'emoji di una rana. Essendo stato pubblicato a ridosso del boom finanziario dell'azienda, molti utenti ritengono che il post di Cohen sia una sorta di messaggio in codice collegato alla vicenda. L'ipotesi è stata commentata anche dall'analista Michael Pachter: "Non so cosa significhi il cono gelato, la gente sta cercando segnali", ha affermato.

Per il colosso americano è un periodo turbolento: oltre alla vicenda finanziaria di gennaio, si è dimesso il CFO di GameStop Jim Bell. L'azienda deve adesso cercare un nuovo nome che possa occupare la posizione al momento scoperta.