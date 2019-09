GameStop: il nuovo look dei negozi americani mostrato in un video

Non è un bel momento per GameStop Corporation, la compagnia sta attraversando una pesante crisi economica, tra gli obiettivi del prossimo futuro c'è (anche) quello di ridisegnare completamente gli store per focalizzarsi su eSport, attività ludiche e retrogaming.

Ma come saranno i nuovi negozi GameStop? Possiamo dare un primo sguardo al design degli store grazie ad un video pubblicato su Facebook dal punto vendita di Pryor, in Oklahoma, uno dei negozi utilizzati come test per valutare il gradimento del pubblico alle novità introdotte.

L'obiettivo del redesign dei negozi è ovviamente quello di invogliare i consumatori a passare più tempo all'interno, nel video possiamo vedere un divano con un grande televisore e uno spazio retrò con schermi tubo catodico e ocnsole come Nintendo 64, GameCube e Xbox di prima generazione.

Al momento non è chiaro se queste novità faranno la loro comparsa anche in Europa, dove i punti vendita sono gestiti da una divisione diversa rispetto a quella americana, recentemente la compagnia ha annunciato la chiusura di 200 punti vendita per far fronte alla crisi e guadagnare così liquidità da investire nelle assunzioni di nuovi dipendenti e nella progettazione di attività di vario genere.