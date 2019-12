GameStop: le offerte del Calendario dell'Avvento del 15 dicembre

Prosegue ininterrotto il Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione che ci terrà compagnia fino alla Vigilia di Natale con offerte sempre nuove. Scopriamo assieme cos'ha in serbo per noi oggi 15 dicembre!

Gli sconti di oggi sono principalmente dedicati ai videogiochi per Nintendo Switch! La selezione offre Mario & Sonic ai Giochi Olimpici - Tokyo 2020 al prezzo di 49,98 euro, Ring Fit Adventure a 59,98 euro, The Legend of Zelda: Link's Awakening a 49,98 euro, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 59,98 euro e Wolfenstein 2: The New Colossus a 19,98 euro.

Continuano anche oggi, intanto, gli sconti sulle console: PlayStation 4 500GB e PS4 Pro 1TB possono essere acquistate, rispettivamente, a 179,98 euro e 269,98 euro (solo in negozio). Xbox One S da 1TB con un gioco a scelta tra Battlefield 5, Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, PUBG, Anthem, Sea of Thieves, Halo Wars 2, Gears of War 4 e Assassin's Creed Origins è proposta a 169,98 euro, mentre il nuovo modello di Nintendo Switch con batteria migliorata è scontata a 299,98 euro. Segnaliamo, infine, che fino al 17 dicembre saranno attivi degli sconti fino al 40% sulle t-shirt di FIFA 20 vendute in esclusiva da GameStop.