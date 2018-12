GameStop: le offerte del Calendario dell'Avvento del 12 dicembre

Tornano anche oggi le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop Italia: per la giornata di mercoledì 12 dicembre la catena propone due giochi e due accessori in offerta, scopriamoli insieme!

Tennis World Tour è ora in vendita a 20.98 euro mentre V-Rally 4 costa 30.98 euro, entrambi i titoli possono essere acquisti anche a un euro l'uno riportando indietro due giochi validi per la promozione: "I giochi riportati dovranno essere validi per la promozione 1x1. Scopri la lista dei titoli validi su GameStop.it, nel caso di promozioni con ritiro di usato i giochi riportati dovranno essere integri e compresi di custodia e libretto. Le promozioni sono valide in Negozio e Online, salvo esaurimento scorte. Le promozioni sono aperte ai soli possessori di carta GameStop+, di qualsiasi livello. Promozioni non cumulabili con altre iniziative in corso e con i vantaggi della card GameStop+."

Oltre ai giochi, troviamo in offerta anche le cuffie Nacon GH MP100ST a 29.98 euro e il controller Nacon Revolution Pro per PlayStation 4 (vari colori disponibili) a 69,98 euro. Tutte le promozioni citate sono valide solo per la giornata di oggi, online e nei punti vendita GameStop sparsi per l'Italia.