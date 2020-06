GameStop Offerte: DualShock 4 con gioco incluso a prezzo speciale

GameStopZing lancia una nuova offerta dedicata ai controller DualShock 4, in vendita fino al 28 giugno a prezzo scontato con un gioco incluso a scelta tra una selezione di titoli per PS4.

DualShock 4 con un gioco a scelta tra Dreams, Detroit Become Human e Marvel's Spider-Man a partire da 69.98 euro, promozione valida solo online dal 9 al 28 giugno, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+.



Tra le colorazioni disponibili per l'offerta DualShock 4 di GameStop troviamo il classico nero (Jet Black) e le varianti Blu, Bianco Ghiaccio, Verde Militare e Titanium Blue, disponibile anche la variante Jet Black con Voucher Fortnite (del valore di 31 euro), a tutti i controller è possibile abbinare un gioco a scelta tra Detroit Become Human, Marvel's Spider-Man e Dreams.



L'offerta è valida esclusivamente online e non nei punti vendita, GameStop garantisce spedizioni rapidi e veloci su oltre il 90% degli ordini, nei mesi del lockdown l'azienda l'ha potenziato il proprio eCommerce ed i servizi online con l'obiettivo di soddisfare al meglio e in tempi rapidi le esigenze dei clienti.