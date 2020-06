GameStop offerte: Funko Pop, sconti Xbox One X e PS4, le novità di giugno

È di nuovo tempo di offerte da GameStopZing Italia: il catalogo della catena di videogiochi continua ad espandersi con nuove promozioni, che ci accompagneranno fino a inizio luglio. Abbiamo selezionato per voi alcuni prodotti che non potete certo lasciarvi sfuggire: dai Funko Pop! alle nuove offerte PlayStation 4 e Xbox One X.

Funko Pop! offerte

GameStopZing presenta una nuova promozione per l'estate incentrata sui Funko Pop! con oltre 500 diversi modelli al prezzo di 9.98 euro. L’offerta è valida su una selezione di figure con costo di listino fino a 20 euro, la lista è davvero sterminata e può essere visualizzata sul sito di GameStop: non mancano i Pop! dedicati a Crash Bandicoot e Spyro The Dragon, a Thanos con il Guanto dell’Infinito e tantissimi altri personaggi tratti da videogiochi, film, anime e serie TV. Una bella occasione per arricchire la propria collezione con i pezzi più rari e ricercati ad un prezzo incredibile!

Sconti PS4

Passando ai videogiochi e alle console Sony, segnaliamo che PlayStation 4 Pro 1TB può essere acquistata al prezzo di 399,98 euro con un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone. PS4 Slim con hard disk da 1 Terabyte costa invece 359.98 euro, prezzo riferito al bundle contenente tre giochi PlayStation Hits (Horizon Zero Dawn), God of War e The Last of Us Remastered) e un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone.

PlayStation 4 Slim 500 GB, può essere acquistata a 299,98 euro assieme a Marvel's Spider-Man e Detroit Become Human. Tutte le offerte sono attive fino al 28 giugno, salvo esaurimento scorte. In promozione anche il controller DualShock 4 in vendita a prezzo scontato fino al 28 giugno con un gioco incluso a scelta tra una selezione di titoli. Nello specifico, il joypad può essere acquistato in combinazione con Dreams, Detroit Become Human e Marvel's Spider-Man a partire da 69.98 euro, offerta valida anche in questo caso fino al 28 giugno.

Xbox One X sconti

Fino al 24 giugno è possibile acquistare Xbox One X 1 TB HyperSpace Edition con Gears 5 a 299.98 euro anziché a 570,96 euro, ovviamente avrete la possibilità di risparmiare ulteriormente portando il vostro usato in negozio. È questa un’offerta riservata ai possessori di GSZ+ e non cumulabile con altre promozioni in corso. In aggiunta, acquistando l'abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 38,99 euro riceverete in regalo un mese di abbonamento extra, offerta valida fino al 21 giugno compreso solamente per i titoli della card GSZ+.

GameStop Offerte Nintendo

Volete ottenere Copperajah Gigamax in Pokemon Spada e Scudo? Allora non vi resta che recarvi in uno dei negozi GameStopZing Italia e richiedere il codice speciale. Questi codici saranno disponibili fino al 5 luglio 2020 salvo esaurimento scorte, non è necessario effettuare alcun acquisto per ricevere il codice da GameStop, cosa aspettate dunque a visitare il negozio più vicino a voi? Chiudiamo con Paper Mario The Origami King, ora disponibile per il preordine online e nei negozi della catena al prezzo di 49.99 euro.