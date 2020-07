GameStop offerte: giochi PS3, Xbox 360, Wii e Wii U a partire da un euro!

Come parte della promozione estiva Time to Play, GameStopZing presenta una nuova offerta dedicata a coloro in cerca di giochi per le console di vecchia generazione, con tanti titoli in vendita a partire da un solo euro.

Da un euro e fino ad un massimo di 9.99 euro, questo il range di prezzo di centinaia di giochi nuovi e usati per PlayStation 3, Xbox 360, Wii e Wii U, promozione valida fino a esaurimento scorte, online e in negozio, esclusivamente per i possessori della tessera GSZ+.

Pa disponibilità dei giochi varia ovviamente a seconda dei singoli punti vendita, vi consigliamo quindi di visitare il negozio a voi più vicino o consultare l'elenco sul sito di GameStop per scoprire quali giochi "old gen" sono disponibili per l'acquisto, sicuramente è una buona occasione per ampliare la propria collezione e recuperare prodotti che vi siete lasciati sfuggire al lancio ad un prezzo estremamente contenuto.

L'offerta Time to Play di GameStopZing andrà avanti fino al 13 agosto coinvolgendo tantissimi prodotti tra cui videogiochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch (nuovi e usati), accessori e merchandising come magliette, cappellini, tazze, portachiavi, tappeti e gli immancabili Funko Pop! con i personaggi più amati e ricercati in vendita a partire da 9,99 euro.