Volantone GameStop: sconti di fine anno su giochi e bundle PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Al termine delle offerte di Natale di GameStop, la nota catena videoludica lancia una nuova tornata di sconti di fine anno, con promozioni su tantissimi giochi e bundle PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

Tra gli sconti più interessanti, citiamo quello che riguarda la console Nintendo Switch da 32GB, nel nuovo modello che presenta una batteria di maggiore durata, al prezzo di 299,98 € decidendo di acquistare anche uno Starter Kit @Play. Sempre agli appassionati di console della casa di Super Mario troviamo poi i bundle Nintendo Switch con un gioco (come Pokemon Spada e Scudo o Mario Kart 8 Deluxe) al prezzo di 329,98 €. Di particolare interesse sono anche le offerte sui giochi Switch con lo sconto sull'IVA e la promozione legata a Nintendo Switch Lite: la console viene infatti proposta a 199,98 € con l'acquisto abbinato del relativo Ultimate Pack @Play.

Per quanto riguarda PlayStation 4, da GameStop troviamo in offerta i bundle di PS4 PRO a 319,98 €: anche gli accessori sono in promozione, con sconti che arrivano fino al 40% sul prezzo di headset, trigger per controller DualShock 4 e caricatori per pad. Sempre nel novero delle iniziative di GameStop, vi segnaliamo anche i saldi a tema Microsoft con Xbox One S All Digital da un 1TB a 149,98 €, Xbox One X da 1TB in colorazione bianca più Gears 5 a 329,98 € e Xbox One X nera con un gioco in bundle a 299,98 €.

Le offerte del Volantone di fine anno di GameStop sono già disponibili da oggi, 27 dicembre, e lo saranno fino al 29 gennaio 2020. Nel corso di questo periodo, chi deciderà di acquistare due giochi per la propria console preferita potrà pagare il meno caro solo 5 €. A partire dal 2 gennaio, e fino al 19 gennaio, dovremmo assistere al lancio di un'ulteriore serie di promozioni con le Offerte Glaciali di GameStop.