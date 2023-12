Da GameStop, offerte incredibili PlayStation con tanti giochi PS4 e PS5 in sconto

Da GameStop continuano le promo di Natale, con tante offerte sui migliori giochi del catalogo PlayStation in sconto fino al 24 dicembre, online e nei punti vendita sparsi per l'Italia, fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Siete pronti per nuove occasioni di risparmio?

Sono tante le offerte PlayStation di GameStop per Natale: iniziamo con Death Stranding Director's Cut a 19.98 euro, in sconto anche Demon's Souls a 39.98 euro, Ghost of Tsushima Director's Cut Edition a 34.98 euro e Gran Turismo 7 a 39,98 euro.

E ancora, God of War Ragnarok è in sconto a 49.98 euro, Horizon Forbidden West costa 39.98 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales è in promozione a 29.98 euro in versione standard mentre la Ultimate Edition con Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered costa 49,98 euro.

Ratchet & Clank e Returnal costano 39.98 euro l'uno, il coloratissimo Sackboy Una Grande Avventura è scontato a 29.98 euro mentre The Last of Us Parte 1 costa 49,98 euro. In chiusura da segnalare Nioh Collection (include Nioh e Nioh 2) a 29,98 euro e Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri (include Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta) al super prezzo di 19.98 euro.

Se ordinate online sul sito di GameStop, la consegna prima di Natale è garantita per gli ordini effettuati prima del 14 dicembre.