GameStop Offerte: migliori sconti su Xbox One S e X nel nuovo volantino di marzo

Il nuovo volantino GameStop di marzo presenta una serie di offerte non solo su PlayStation 4 e Nintendo Switch ma anche su Xbox One S e One X, la console Microsoft viene proposta in bundle a prezzi particolarmente interessanti, inoltre sconti sugli accessori come i Controller Wireless.

Sconti Xbox One S

Dal 27 febbraio al 25 marzo è possibile acquistare Xbox One S 1TB con gioco incluso (varie configurazioni disponibili) al prezzo di 229,98 euro.

Offerte Xbox One X

Dal 29 febbraio al 18 marzo GameStop propone Xbox One X 1TB con gioco incluso (vari bundle disponibili) a 299.98 euro, stesso prezzo per la Limited Edition HyperSpace con Gears 5.

Il controller Wireless Xbox One è in vendita a 44.99 euro (vari modelli e colorazioni, a seconda delle disponibilità) mentre il Controller Wireless Elite viene proposto a 129,98 euro nei colori bianco o nero.

Come ricorda GameStop Italia "le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+. Le promozioni sono soggette alla reale disponibilità dei prodotti su punto vendita e online."

Da segnalare anche le offerte PlayStation 4 e gli sconti Nintendo Switch validi fino alla fine del mese di marzo. Aria di primavera... aria di nuova console!