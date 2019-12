GameStop Offerte di Natale: sconti su bundle PS4 1TB, Xbox One X e S All Digital

Mentre prosegue il Calendario dell'Avvento 2019, che per oggi 7 dicembre ha in serbo grandi sconti su God of War e altre esclusive PlayStation, GameStop ha lanciato nuove offerte sui bundle console PS4 e Xbox One.

Da oggi 7 dicembre fino al 24 dicembre sarà possibile acquistare al prezzo di 229,98 euro un bundle a scelta tra:

PlayStation 4 1TB con Horizon Zero Dawn: Complete Edition, God of War e The Last of Us Remastered;

PlayStation 4 1TB con FIFA 20 (solo in negozio);

PlayStation 4 1TB con Call of Duty: Modern Warfare (solo in negozio).

Sul versante Microsoft, da oggi 7 dicembre fino al 26 dicembre sarà disponibile Xbox One X 1 TB con un gioco a scelta tra Star Wars Jedi Fallen Order, Gears 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, The Division 2, Battlefield 5, PUBG e Fallout 76 a soli 319,99 euro. Nello stesso lasso di tempo sarà possibile acquistare anche Xbox One X Hyperspace Edition con Gears 5 a 329,98 euro e Xbox One S All Digital (con Minecraft, Sea of Thieves e Fortnite in versione digitale) a 179,98 euro.

Tutti i prodotti sopra riportati possono essere pagati a rate e subire ulteriori sconto nel caso venga riportato dell'usato. Per maggiori dettagli su queste iniziative vi consigliamo di recarvi in negozio.

