GameStop offerte, nuovi sconti e promozioni su Xbox One X

In questa calda estate 2020 GameStop presenta una serie di nuove offerte su Xbox One X, venduta in bundle con un gioco a prezzo speciale fino al 29 luglio, promozione valida online e in negozio a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita.

Xbox One X 1TB HyperSpace Limited Edition con Gears 5 costa 399.98 euro, stesso prezzo per il pacchetto Xbox One X 1TB con The Division 2 (solo consegna a domicilio, ritiro in negozio non disponibile), Xbox One X 1TB Gold Rush Special Edition con Battlefield V e Xbox One X 1TB con Gears 5 ed i giochi bonus Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears 4.



Avete tempo fino al 29 luglio per approfittare delle nuove offerte Xbox One X, fino al 13 agosto è disponibile la promozione estate 2020 di GameStop con sconti su console, giochi nuovi e usati, gadget e merchandising come magliette, cappellini, Funko Pop! e tanti altri prodotti disponibili online e in negozio.



Infine vi ricordiamo che se avete comprato una console online sul sito di GameStop durante il lockdown potrete approfittare ora di un prezzo speciale sulla Console Protection, in sconto solamente per un periodo di tempo limitato.