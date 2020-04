GameStop Offerte di Pasqua: Anthem gratis con FIFA 20, Bundle Spider-Man + DualShock 4

Oltre alla promozione Io Resto a Casa di GameStop, che propone in sconto numerosi videogiochi, console e accessori in offerta, sul sito nel rivenditore sono disponibili anche altri sconti interessanti.

Ad esempio, in collaborazione con Electronic Arts, viene offerta una copia di Anthem gratis a tutti i clienti che acquistato FIFA 20 al prezzo di 39,99 euro, un'opportunità valida sia su Xbox One sia su PlayStation 4 fino al 3 maggio. Un'altra promozione, dedicata in maniera specifica ai possessori della console di casa Sony, permette invece di acquistare al prezzo di 69,99 euro un bundle comprendente una copia di Marvel's Spider-Man e un un Dualshock 4 a scelta tra le colorazioni nera, blu, rossa, bianco ghiaccio e verde militare. In questo caso, la scadenza è fissata per il 19 aprile. In sconto anche tanti giochi Sony: God of War a 14,98 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 14,98 euro, Marvel's Spider-Man a 19,98 euro, MediEvil a 19,98 euro, Death Stranding a 39,98 euro, The Last of Us Remastered a 14,98 euro, Uncharted: The Nathan Drake Collection a 14,98 euro, Gran Turismo Sport a 14,98 euro e molti altri. La lista completa è reperibile qui.

Ne approfittiamo per ricordarvi che prosegue anche la promozione su PlayStation 4 Slim da 1 TB, che viene proposta a 359,98 euro assieme a quattro giochi: tre della collana PlayStation Hits (Horizon Zero Dawn, God of War e The Last of Us Remastered) e uno a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone