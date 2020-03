GameStop, sconti Nintendo Switch: disponibile lo Switch Lite Animal Crossing Special Pack

Nell'ambito del nuovo Volantone di GameStop, che rimarrà attivo fino al prossimo 29 aprile, è stata lanciata una nuova offerta che permette di comporre un interessante bundle comprensivo di Animal Crossing: New Horizons, ultima esclusiva pubblicata dalla casa di Kyoto.

GameStop offre il Nintendo Switch Lite Animal Crossing Special Pack al prezzo di 269,98 euro: al suo interno trovano spazio una console in colorazione grigia, gialla o turchese, una copia di Animal Crossing: New Horizons, un abbonamento da 3 mesi a Nintendo Switch Online, una custodia per la console @Play e la cover schermo @Play. Anche se i negozi sono chiusi per l'emergenza Coronavirus, il bundle può essere configurato e acquistato tramite il sito ufficiale. Assicuratevi che il servizio di consegne a domicilio sia attivo nella vostra zona utilizzando lo strumento apposito.

Segnaliamo, per dovere di completezza, che sono disponibili anche due offerte esclusivamente online. Nintendo Switch (nuovo modello) nelle colorazioni grigia o neon è proposta a 319,98 euro invece di 329,98 euro, mentre Nintendo Switch Lite (solo grigia) può essere acquistata a 214,98 euro anziché 219,98 euro. Tali offerte sono attive fino ad esaurimento scorte.