GameStop: tutte le offerte del secondo giorno del Calendario dell'Avvento

Il Calendario dell'Avvento di GameStop è tornato anche quest'anno puntuale come sempre e per il secondo giorno (venerdì 2 dicembre), GameStop propone una serie di offerte speciali e sconti esclusivi su una selezione di videogiochi e accessori.

Tra i protagonisti delle offerte GameStop del 2 dicembre troviamo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (include Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped) in vendita a 24.98 euro nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Call of Duty WWII costa invece 16.98 euro in versione PS4 e Xbox One, sconto anche per Spyro Reignited Trilogy (include Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon), raccolta in vendita a 24.98 euro in versione PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Se volete spendere ancora meno vi segnaliamo Call of Duty Black Ops 4 a 6.98 euro in versione PS4 e Xbox One, in offerta anche i controller cablati di Atrix per PS4 nelle colorazioni grigio, rosso e blu in vendita a 24.99 euro l'uno invece di 29.99 euro. Infine l'headset Atrix PRO Series costa 29,98 euro invece di 34,98 euro. Le offerte sono valide fino alle 23:59 di oggi, salvo esaurimento scorte.