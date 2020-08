GameStop: le offerte del Volantone su Xbox One X e Xbox One S

Continua l'estate di GameStop, che ha appena lanciato il nuovo Volantone "Pool Party" ricco di offerte su console, videogiochi, merchandising e gadget.

Tra i tanti sono disponibili anche degli sconti su Xbox One S e Xbox One X, che potrebbero risultare particolarmente interessanti a tutti coloro che hanno vissuto l'attuale generazione con le console Sony e Nintendo e intendono ora recuperare la ludoteca di Microsoft.

La prima offerta è indirizzata alla "piccolina" della casa, ovvero Xbox One S 1TB, che può essere acquistata a 289,99 euro in bundle con un gioco a scelta tra Geras 5, Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions e Tom Clancy's The Division 2. La più potente, Xbox One X 1TB, è invece offerta a 399,98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Gears 5, Metro Trilogy, Battlefield 5 e Tom Clancy's The Division 2. Allo stesso prezzo sono disponibili anche Xbox One X Hyperspace Edition (esclusiva di GameStop) e Xbox One X 1TB Cyberpunk 2077 Limited Edition. Quest'ultima risulta esaurita online, potete tentare la fortuna presso il vostro negozio GameStop di fiducia.

Le offerte del Volantone di GameStop saranno valide fino al 26 agosto. Per maggiori informazioni potete recarvi sulla pagina dedicata alle offerte di Xbox.