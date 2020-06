GameStop offerte: Xbox One X HyperSpace Edition e Game Pass con un mese in regalo

GameStopZing Italia presenta due nuove offerte legate al mondo Microsoft con Xbox One X in offerta a prezzo speciale, inoltre una promozione sull'acquisto dell'abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox One X HyperSpace Special Edition + Gears 5

Fino al 24 giugno è possibile acquistare Xbox One X 1 TB HyperSpace Edition con Gears 5 a 299.98 euro anzichè 570,96 euro. Ovviamente è possibile risparmiare ulteriormente portando il proprio usato in negozio, offerta riservata ai possessori di GSZ+ e non cumulabile con altre promozioni in corso.

Xbox Game Pass - 1 mese in regalo

Acquistando l'abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 38,99 euro riceverete in regalo un mese di abbonamento extra. Promozione valida fino al 21 giugno, salvo esaurimento scorte. Il codice per il mese aggiuntivo dovrà essere riscattato entro il primo agosto, offerta valida per i possessori di GSZ+ e non cumulabile.

Per conoscere i punti vendita a voi più vicini vi invitiamo a utilizzare lo Store Locator sul sito di GameStop, vi basterà inserire il CAP o la città per avere subito l'elenco dei negozi aperti in zona. Tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte e disponibilità dei singoli store GameStopZing.