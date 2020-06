GameStop pensa alla tua casa: nuovi gadget di Super Mario, Star Wars, Batman e tanti altri

In questi mesi di pandemia abbiamo imparato a goderci maggiormente la nostra casa, perchè non approfittare della stagione estiva per personalizzarla ulteriormente e dare un tocco di colore alle pareti domestiche? Da qui nasce l'idea di GameStopZing, che presenta un nuovo assortimento di prodotti pensati proprio per la casa.

GameStopZing, leader della gadget culture, ha messo in vendita numerosi articoli come zerbini, poster in cornice, lampade, tazze e tanti altri prodotti per la casa dedicati a videogiochi, film, serie tv, anime e fumetti.

Che ne dite ad esempio dello zerbino di Batman Welcome to Batcave (19.98 euro) o del poster lenticolare 3D di Stranger Things (12.98 euro) o magari della lampada fungo di Super Mario (19.98 euro) o ancora la tazza a forma di uovo di Yoshi (14.98 euro), sono davvero tante le idee GameStopZing per rendere le stanze della propria casa ancora più accoglienti.

I personaggi ed i temi sono i più vari, dai supereroi DC ai personaggi Marvel come Spider-Man, Deadpool e gli Avengers, passando per Stranger Things, Game of Thrones, Harry Potter, Super Mario, The Legend of Zelda, le Principesse Disney e tanti altri, che potete vedere comodamente sul sito di GameStop. I prodotti sono disponibili online con consegna a domicilio o ritiro in negozio (a seconda delle disponibilità dei singoli articoli) oppure nei punti vendita, potete cercare quello più vicino a casa vostra tramite lo Store Locator di GameStop.