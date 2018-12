GameStop: PlayStation Classic, Spider-Man e Detroit in offerta il 24 dicembre

Oggi 24 dicembre, ultimo giorno della promozione Calendario dell'Avvento, GameStop ripropone in offerta alcuni dei giochi già scontati nei giorni scorsi con alcune, gradite novità.

Innanzitutto, solo per oggi, è possibile acquistare Marvel's Spider-Man con tanto di espansione La città che non dorme mai (comprensiva di tre contenuti scaricabili) a 34,98 euro. Detroit Become Human, invece, è in vendita a soli 14,98 euro.

Fino al 27 gennaio 2019 PlayStation Classic verrà venduta in sconto a 59,98 euro. L'operazione nostalgia di Sony è arrivata sul mercato appena tre settimane fa e normalmente viene venduta a 99,98 euro. Prosegue fino a giovedì anche l'offerta su Battlefield V, acquistabile a 40,98 euro sia su PlayStation 4 che su Xbox One. Le due versione console di FIFA 19 potranno invece essere acquistata a 44,98 euro fino al 30 dicembre.

Per quanto riguarda le console, proseguono le offerte già segnalate nei giorni scorsi. Nintendo Switch per un periodo limitato sarà in vendita a 258,98 euro. New Nintendo 2DS XL e Nintendo 2DS + gioco (varie configurazioni disponibili) sono proposte rispettivamente a 99,98 euro e 69,98 euro. Xbox One S + gioco è acquistabile fino al 2 gennaio a 179,98 euro, anche in questo caso in differenti configurazioni. Infine, segnaliamo PlayStation 4 1TB con Ratchet & Clank, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered a 249,98 euro (fino al 26 dicembre). Maggiori dettagli sono reperibili sulla pagina dedicata alla promozione.