GameStop: Pokémon Let's Go e Super Mario Party tra le offerte dell'Immacolata

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop, che ci accompagnerà fino alla Vigilia di Natale con un mucchio di offerte su videogiochi e console. I giochi per Nintendo Switch sono i protagonisti indiscussi degli sconti di oggi 8 dicembre, giorno dell'Immacolata.

Tanto per cominciare, è possibile acquistare a prezzo scontato due delle più recenti esclusive per la console ibrida, Pokémon Let's Go Pikachu/Let's Go Eevee e Super Mario Party, a 50,98 euro l'una. Allo stesso prezzo è disponibile anche Splatoon 2, che ad oltre un anno dal lancio ha ricevuto un corposo aggiornamento con nuove armi e abilità. Per quanto riguarda Nintendo Labo, sono proposti in offerta i bundle con il Kit Robot e con il Kit Veicoli al al prezzo di 54,98 euro l'uno.

Continuano, intanto, le offerte su PlayStation 4 Slim 1 TB con secondo controller (299,98 euro) e Xbox One S 1 TB + Battlefield V + Gears of War 4 (249,98 euro). Entrambe saranno attive fino al 12 dicembre. In questi giorni è inoltre disponibile all'acquisto, in quantità limitate, il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe, al prezzo di 329,98 euro.

Potrete approfittare di questi sconti per tutta la durata di oggi 8 dicembre sia online che nei negozi della catena, fino ad esaurimento scorte. Sono validi solo per i possessori di carta GameStop+ di qualsiasi livello, e non sono cumulabili con altre iniziative in corso e altri vantaggi della carta. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina della promozione.