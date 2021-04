GameStop post Reddit: vendita azioni in programma, accelera il rinnovamento

A circa due mesi di distanza dall'evento che ha visto moltissimi utenti Reddit intervenire in favore di GameStop sul mercato azionario tramite un notevole insieme di piccoli investimenti, la compagnia videoludica sembra pronta a cercare di capitalizzare il fenomeno.

La dirigenza di GameStop ha infatti annunciato l'intenzione di immettere sul mercato finanziario circa 3,5 milioni di nuove azioni. Queste ultime saranno vendute al prezzo di mercato in vigore al momento dell'operazione. Tale iniziativa potrebbe di fatto rappresentare un primo passo dell'azienda per trarre un concreto vantaggio dall'incremento artificioso del valore delle proprie azioni. Quest'ultimo non si attesta più sui circa 500 dollari raggiunti nel pieno della bolla finanziaria, ma raggiunge comunque il più che interessante valore di 200 dollari circa. Un netto incremento per un asset azionario che solo un anno fa aveva un valore di circa 5 dollari.



Tutti i profitti derivanti da tale operazione, ha annunciato GameStop, saranno utilizzati per accelerare ulteriormente il processo di trasformazione che sta interessando da qualche tempo la compagnia. Le voci interne che richiedono un rinnovamento e una maggiore attenzione nei confronti del mercato digitale videoludico sono infatti sempre più forti, anche in seguito a grandi investimenti realizzati da personalità quali Ryan Cohen, detentore di ben il 13% dei titoli GameStop e suo principale finanziatore individuale.