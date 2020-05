GameStop preannuncia novità esclusive sul mondo PlayStation: news su PS5?

Stiamo vivendo giorni molto movimentati, con annunci continui e a volte inaspettati. A quanto pare, anche la nota catena GameStop ha in serbo qualcosa per noi...

Con un'immagine condivisa su Twitter, i vertici di GameStopZing riferiscono che domani 13 maggio verranno fornite "importanti novità sul mondo PlayStation". L'unico indizio fornito parla inoltre di un "grande ritorno esclusivo". Parole più che sufficienti ad attirare la nostra attenzione, anche perché domani 13 maggio alle ore 17:00 è prevista pure la presentazione di un gioco al Summer Game Fest di Geoff Keighley.

Le due cose sono collegate? Davvero difficile dirlo al momento, ma il riferimento al ritorno in esclusiva di qualche gioco del passato è decisamente interessante. E se un grande classico del passato si stesse preparando a tornare in esclusiva PlayStation, magari per PS5? Se così fosse, cosa c'entra GameStop? La catena si appresta, eventualmente, ad aprire i preordini?

Per fortuna, queste domande non rimarranno a lungo senza risposta. Questo fantomatico annuncio è previsto per la giornata di domani 13 maggio. Intanto, GameStop invita tutti ad iscriversi alla propria newsletter per restare aggiornati.