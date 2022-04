GameStop: prenota Vampire The Masquerade Swansong e ottieni uno sconto con Morbius

Se siete interessati all'acquisto di Vampire The Masquerade Swansong, sappiate che GameStop ha appena dato il via ad un'interessante promozione che permette ai videogiocatori di ottenere uno sconto sul gioco vedendo Morbius al cinema.

L'offerta in questione è molto semplice: tutti coloro i quali andranno a vedere il nuovo film dedicato al villain Marvel presso un cinema delle catene UCI CInema o The Space Cinemas potranno esibire il biglietto presso un qualsiasi GameStop e prenotare il gioco a base di vampiri con uno sconto di 10 euro. La promozione resterà valida solo ed esclusivamente fino al prossimo 30 giugno 2022, ultimo giorno nel quale potrete mostrare il biglietto al commesso della catena per prenotare Vampire: The Masquerade - Swansong con uno sconto di 10 euro sul totale. Sappiate inoltre che, prenotando il titolo presso un qualsiasi GameStop o sul portale online della catena, riceverete anche un codice per riscattare il Pack Outfit Alternativo con cui personalizzare i personaggi.

Per chi non lo sapesse, l'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi di Vampire: The Masquerade - Swansong è previsto per il prossimo 19 maggio 2022 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il titolo arriverà anche su Nintendo Switch, ma in questo caso non si conosce ancora la data d'uscita ufficiale.

