GameStop: preordini e nuovi giochi in sconto, le migliori offerte e promo usato

Il volantone GameStop di febbraio contiene una ricca sezione dedicata alle novità in uscita con la possibilità di preordinare i migliori giochi in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a prezzo ridotto portando indietro il proprio usato. E in più, offerte speciali e supervalutazione su Limited e Collector's Edition.

Portando due giochi usati PS4, Xbox One e Nintendo Switch validi per la promozione (verifica la validità sul sito di GameStop) è possibile preordinare giochi come Nioh 2, DOOM Eternal, The Last of Us Parte 2, Resident Evil 3 Remake, Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers a 19.98 euro, oppure Biomutant a 29,90 euro.

Sconti GameStop Preordini

Sconti Giochi Nintendo Switch

Portando un gioco per Nintendo Switch valido per la promozione sarà possibile ottenere uno sconto del 50% (normale prezzo al pubblico 60.98 euro) sul preordine di Animal Crossing New Horizons o Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX.

Offerte Limited e Collector's Edition

Non potevano mancare poi le migliori offerte su tutte le edizioni da collezione e a tiratura limitata (con tessera GameStop Livello 3). Portando indietro due giochi validi per la promo potrete acquistare ad esempio Ori and the Will of the Wisps a 9,98 euro. Interessante anche l'offerta su The Last of Us Parte 2 Special Edition, per il quale potrete godere al momento del preordine di una extra valutazione di 30 euro per ogni gioco PS4, Switch o Xbox One riportato indietro e aderente all'iniziativa.

Anche Watch Dogs Legion può essere preordinato risparmiando: la Resistance Edition (esclusiva GameStop) costa 29.98 euro portando indietro due giochi validi mentre le edizioni Gold e Ultimate possono essere prenotate rispettivamente a 90.98 e 110.98 euro semplicemente effettuando la prenotazione e lasciando un acconto. Infine vi segnaliamo Nioh 2 Special Edition Esclusiva GameStop al prezzo di 39,98 euro portando indietro due giochi validi per l'offerta.