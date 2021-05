GameStop si prepara a lanciare la sua piattaforma NFT basata su Ethereum

Nel corso degli ultimi mesi, gli NFT (Non Fungible Token) sono progressivamente diventati una realtà sempre più cruciale all'interno dell'intricato mondo delle criptovalute. Concettualmente opposte alla natura interscambiabile dei Bitcoin, gli NFT hanno ora raggiunto l'interesse di GameStop.

Il noto retailer ha infatti annunciato di voler dare vita alla propria piattaforma NFT basata su Ethereum, che funge sia da criptovaluta che da network per lo scambio di contratti intelligenti peer-to-peer. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, ma l'azienda è già in cerca di collaboratori che possano dare il proprio contributo. Nello specifico, potranno candidarsi ingegneri familiari con linguaggi di programmazione come Solidity, React e Python, ma anche designer, giocatori, esperti di marketing e community leader. L'annuncio è corredato da un link che rimanda ad un link su Ethereum dove troviamo già la conferma della creazione del token standard ERC-721 da parte di GameStop.

I dettagli sui piani strategici sono al momento esigui, ma il tutto viene accompagnato dallo slogan "Power to the players. Power to the creators. Power to the collectors", il che conferma il totale coinvolgimento dell'industria del gaming all'interno del progetto.

A seguito dell'annuncio, il titolo azionario di GameStop è improvvisamente salito del 18%, ricordando un po' quanto accadde lo scorso febbraio con il movimento WallStreetBets.