GameStop presenta Yokoi-Pro, linea di abbigliamento a impatto zero pensata per i giocatori

Nasce dalla collaborazione con YOKOI-PRO e la sua start up italiana un progetto esclusivo: la prima linea di abbigliamento per gamers pensata da gamers. GameStopZing ha creduto in questa idea fatta di passione, competenza e studio di comportamenti e posture dei gamers, per presentare una selezione esclusiva di felpe, t-shirt, pantaloni e accessori.

Cuore pulsante dell’inziativa è la filosofia di YOKOI-PRO, "Il controller sei TU", grazie alla quale non è stato realizzato un semplice capo d’abbigliamento ma un nuovo concetto di fare gaming. Dettagli ricercati, colori decisi sulle nuance del nero e linee comode, ampie o fascianti rendono questa linea pret a porter unica nel suo genere, un fiore all’occhiello del brand che i fan potranno toccare con mano a partire dal prossimo settembre, e già disponibile in prenotazione sul sito di GameStop. Sarà distribuita su una selezione di negozi ma potrà essere comodamente ricevuta a casa attraverso lo shopping online.

La collezione si caratterizza per forme pulite e contemporanee ma allo stesso tempo sofisticate ed estremamente elaborate, grazie all’innovativo tessuto tecnico ergonomico in lycra, nato dalla sapiente ricerca e da uno studio meticoloso volto ad individuare la migliore soluzione, in termini di stile e performance, per veri pro gamersi, in grado di ottimizzare e performare, sempre all’insegna della praticità e del comfort.

Sono stati realizzati 6 capi di abbigliamento e accessori come la polsiera e la pro gamer mask. Le forme ergonomiche e morbide permettono una perfetta vestibilità, adatta anche alle sfide più impegnative. La collezione è stata creata trasferendo su carta la personalità, l’ambizione e la voglia di sfida che caratterizzano gli amanti del gaming, dall’appassionato al gamer più esigente, con un occhio particolare all’ambiente: tutti i capi, infatti sono stati realizzati con materiale 100% sostenibile certificato, ad impatto zero, quale risposta alla crescente attenzione all’ambiente che dobbiamo al nostro pianeta.

GameStopZing ha creduto in questo progetto tutto italiano, per poter offrire ai propri clienti un’esperienza immersiva nel gioco a 360 gradi, che non si limita esclusivemente alla vendita dell’hardware o del software ma si propone come punto di riferimento per accessoristica di alta gamma e di abbigliamento tecnico professionale, così da trasformare l’atto d’acquisto in una vera e propria esperienza multisensoriale, in cui il cliente è sempre al centro. Questa filosofia volta a coccolare i propri fan, e non solo, è la nuova sfida che GameStopZing si è posta: offrire sempre più qualità e servizio, attenzione ai dettagli e cura del proprio cliente, per trasformare un semplice acquisto in una promessa di fedeltà. Un altro passo avanti nella sua strategia Customer Centric, volta a soddisfare le esigenze ed a comprendere le aspettative fino ad anticiparle.