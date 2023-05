GameStop Pro Days: un'imperdibile settimana di offerte in arrivo, unisciti a GS Pro Club

L'universo di GameStop è sempre attivo per offrire ai gamer nuove occasioni per vivere al meglio la propria passione. Con il lancio di GS Pro Club abbiamo scoperto un nuovo modo acquistare i propri giochi preferiti, potendo usufruire di tantissimi vantaggi tra offerte esclusive e accesso anticipato a console ed edizioni da collezione.

Oggi GameStop annuncia l'arrivo dei Pro Days, una settimana di offerte dedicate al videogioco in esclusiva per i membri di GS Pro Club! Segnate la data sul calendario: dal 25 al 31 maggio tutti pronti per scoprire sul sito GameStop.it e nei punti vendita le promozioni dedicate a questo evento speciale!

Manca ancora qualche giorno, ma nell'attesa potete visitare il sito GameStop.it per iniziare a curiosare tra i tanti giochi disponibili: chissà che non sia proprio il gioco che desideravate da tanto tempo a rientrare nelle offerte dei Pro Days!

Se non siete ancora membri di GS Pro Club, nessun problema. Iscriversi è facilissimo lo potete fare a questo link al prezzo di 24,99€, la sottoscrizione vi permetterà di accedere subito a una serie di vantaggi unici tra cui extravalutazione del 10% sui giochi usati riportati in negozio, customer service dedicato o offerte del mese esclusive.

Se siete titolari di una tessera L3 o Epic del programma GS+ il passaggio a GS Pro Club è gratuito! I Pro Days stanno arrivando, non dimenticate di curiosare tra gli altri vantaggi offerti dal nuovissimo GS Pro Club, che oltre al meglio delle esclusive per i gamer offre fino a 165 euro da spendere a piacere tra food, intrattenimento e tempo libero.