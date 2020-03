GameStop Volantone: tutti gli sconti su PlayStation 4, PS4 Pro, PS VR e accessori

Nei giorni scorsi GameStop ha lanciato un nuovo volantone ricco di offerte su console, videogiochi e altro ancora. Tra i tanti sconti ce ne sono diversi dedicati al mondo PlayStation: scopriamo assieme tutti i dettagli.

I giocatori interessati a PlayStation 4 Pro possono scegliere fra tre differenti soluzioni. La console con il bundle Fortnite Neo Versa viene proposta a 329,98 euro, mentre con un secondo Dualshock 4 oppure con FIFA 20 al prezzo di 359,98 euro. Con 399,98 euro è invece possibile acquistare la PS4 Pro Death Stranding Limited Edition. Offerte anche sulla console base: PlayStation 4 500 GB con Fortnite Neo Versa è venduta a 259,98 euro, PS4 500 GB con il secondo Dualshock e il bundle Fortnite Neo Versa a 289,98 euro e infine PS4 1 TB con Uncharted 4, God of War e The Last of Us Remastered a 319,98 euro.

Tutti coloro che acquisteranno PlayStation VR, in una qualsiasi delle configurazioni disponibili, riceveranno omaggio una ricarica per il PlayStation Network da 20 euro. Interessanti anche il bundle Gold Wireless Head set + Ricarica PSN 10 € + Fortnite Voucher a 99,98 euro e il bundle Platinum Wireless Headset + Ricarica PSN 20 € al prezzo complessivo di 179,98 euro.