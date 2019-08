GameStop Sconti: PS4, PS4 Pro con skin e V-Buck di Fortnite, vari bundle Sony in offerta

Negli ultimi giorni la nota catena GameStop ha lanciato una serie di promozioni sulle console di casa Sony, che possono essere acquistate in differenti configurazioni a prezzo scontato per un periodo di tempo limitato.

Cominciamo subito segnalandovi che PlayStation 4 Slim da 500GB sarà in offerta a 229,98 euro (anziché 299,98 euro) fino al 14 agosto. I giocatori che porteranno indietro PS3 con almeno 3 giochi validi per la promozione potranno invece acquistarla a soli 99,99 euro.

Fino al 28 agosto, invece, saranno disponibili in sconto i seguenti bundle:

PlayStation 4 Pro 1 TB con un voucher per riscattare diversi oggetti di Fortnite (costume epico Neo Versa, dorso decorativo epico Neo Phrenzy e ben 2.000 V-Buck): 369,98 euro;

con un voucher per riscattare diversi (costume epico Neo Versa, dorso decorativo epico Neo Phrenzy e ben 2.000 V-Buck): 369,98 euro; PlayStation 4 Pro con secondo Dualshock 4 : 389,98 euro;

: 389,98 euro; PlayStation 4 Slim 500 GB con un gioco a scelta tra Horizon Zero Dawn Complete Edition e The Last of Us Remastered: 259,98 euro;

PlayStation 4 Slim 1TB Days of Play Limited Edition con COD Infinite Warfare: 289,98 euro

PlayStation 4 Slim 1TB con Uncharted 4, Horizon Zero Dawn e The Last of Us Remastered a 309,98 euro.

Tutti le configurazioni sopra riportate possono essere ulteriormente scontate portando l'usato in negozio. Per maggiori informazioni al riguardo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale della promozione sul sito di GameStop. Ci teniamo a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poiché si limita a riportare delle informazioni che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".