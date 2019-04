GameStop: PS4 Slim, PS4 Pro, PlayStation Classic e DualShock 4 in offerta

La nota catena GameStop ha dato il via ad una serie di sconti sull'hardware di casa PlayStation. L'offerta interessa PS4 Slim, PS4 Pro, PlayStation Classic e anche il controller Dualshock 4. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

PlayStation 4 Slim 1TB può essere acquistata scontata in differenti configurazioni. Il bundle con FIFA 19 (disponibile fino all'8 maggio) è disponibile a 299,98 euro, mentre con il secondo DualShock 4 viene venduta a 309,98 euro (fino al 29 maggio). PlayStation 4 Slim 500 GB con una sottoscrizione da 3 mesi a PlayStation Plus costa 279,98 euro (fino al 29 maggio), mentre con Shadow of the Tomb Raider e un abbonamento Plus da 1 mese è proposta a 289,98 euro (fino al 29 maggio). Promozione anche per PlayStation 4 Pro, che può essere acquistata a 409,98 euro con una ricarica per il PSN da 10 euro (fino al 29 maggio).

Segnaliamo, inoltre, PlayStation Classic in offerta a 49,98 euro (fino al 29 maggio) e il DualShock 4 con una ricarica PSN da 5 euro in omaggio a 54,98 euro (fino al 6 maggio). L'acquisto del controller vi permette inoltre di partecipare ad un concorso che mette in palio due biglietti per la finale di Champions League. È possibile risparmiare ulteriormente su tutte le console sopra menzionate portando il proprio usato. Tutti i dettagli in merito sono reperibili alla pagina dedicata alla promozione. Ci teniamo ad aggiungere che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poiché ci siamo limitati a riportare degli sconti che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono sempre identificati da un banner che include la dicitura "contenuto sponsorizzato".