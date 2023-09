GameStop, pubblicati i dati finanziari: incremento del fatturato nel secondo trimestre

Ad un mese di distanza dall'addio di GameStop al Wallet NFT lanciato solo nel 2022, i piani alti della nota catena di negozi hanno rilasciato in via ufficiale le prime analisi di mercato rispetto al secondo trimestre del 2023, nel quale è stato registrato per GameStop/b> un andamento positivo in termini di fatturato netto e non solo.

Stando alle informazioni reperibili dalle pagine ufficiali della nota azienda, sappiamo che la compagnia ha registrato - nel periodo conclusosi nel luglio di quest'anno - un fatturato netto pari a 1,164 miliardi di dollari, a fronte del precedente risultato di 1,136 miliardi di dollari. Stessa cosa dicasi per la riduzione delle spese di vendita e per la perdita netta: parliamo, rispettivamente, di 322,5 milioni di dollari e 2,8 milioni di dollari. Per tali parametri, invece, nel corso del secondo trimestre del precedente anno fiscale si era giunti a spese di vendita pari a 387,5 milioni di dollari e ad una perdita netta di 108,7 milioni di dollari.

GameStop ha quindi registrato dei numeri positivi ed in crescita, con una liquidità, equivalenti di cassa e titoli negoziabili che alla fine del luglio 2023 ammontavano a 1,195 miliardi di dollari anche a fronte dell'abbandono del CEO di GameStop e delle azioni in calo per i risultati deludenti conseguiti nel giugno dello stesso anno. Inoltre, come sottolineato dalla stessa azienda nell'analisi dei bilanci, " Le spese generali, amministrative e di vendita rettificate, l'utile (perdita) operativo rettificato, l'utile (perdita) netto rettificato per azione e l'EBITDA rettificato escludono l'effetto di voci quali alcuni costi di trasformazione, svalutazioni di attività, licenziamenti e costi di dimissione". Qualora foste interessati ad approfondire più nel dettaglio le singole voci analizzate dall'azienda, vi invitiamo a recuperare i dati finanziari completi con la fonte in calce alla notizia.