GameStop ci racconta i segreti del nuovo Flagship Store di Milano

Ad aprile Gamestop Italia ha inaugurato il primo flagship store in Via Torino 49 a Milano: per l'occasione abbiamo intervistato Maximiliano Donzelli, EU Marketing Director, che ci ha raccontato la genesi di questa novità, un format che punta a fornire un'esperienza nuova ai consumatori appassionati del mondo gaming e nerd.

Gli obiettivi del Flagship Store

Everyeye.it: Com'è nato il progetto Flagship Store di Gamestop Italia? Quali sono gli obiettivi che desiderate raggiungere?

Maximiliano Donzelli: Via Torino 42 è uno store completamente a se creato per essere una piattaforma di engagement per i clienti e punto di contatto per i brand. L'intera struttura del negozio dal layout ai LED wall sono stati pensati sotto il concetto di retail as a service che permette di brandizzare l'intero negozio per eventi super immersivi. L'obiettivo del negozio e inoltre quello di diventare un landmark di Milano con persone da tutto il mondo che mettono la tappa in via Torino 42 come una della must do del loro viaggio.

Everyeye.it: Quale filosofia avete scelto di seguire per adeguarvi ai cambiamenti dell'industria del gaming, tra l'avanzata del digitale e l'attenzione dei consumatori nei confronti del mondo gadget e accessori?

Maximiliano Donzelli: La nostra strategia i basa su "Be there, Be visibile" Ergo la creazione di contenuto informativo di alta qualità distribuito su tutte le piattaforme rilevanti e quell'esperienza che nessun sistema digitale potrà mai sopperire e sulla quale si fonda l'intera strategia retail di GameStop. Si siamo un azienda omnichannel con touch point su tutte le piattaforme ma siamo soprattutto una famiglia di patiti del video gioco e la nostra casa è i nostri negozi. Dove toccare con mano vuol dire anche parlare con i nostri store manager che sono fonti inesauribili di conoscenza gaming.

Un locale unico

Everyeye.it: A livello di design e arredamento, qual è stato invece l'approccio creativo dietro la realizzazione del locale?

Maximiliano Donzelli: Volevamo un negozio molto adulto ma molto interessante. Volevamo che fosse in sintonia con Milano e con via Torino da qui la scelta di afreschi a tema gaming e un ingresso wow effect come non c'e ne altro.

Everyeye.it: Qual è secondo voi la caratteristica di punta del Flagship Store su cui i videogiocatori dovrebbero porre attenzione?

Maximiliano Donzelli: La possibilità di testare qualsiasi gioco o accessorio nella zona gaming è sicuramente di maggior appeal per i clienti. Ma è importante capire che Via Torino 42 non è solo un negozio ma soprattutto un laboratorio di ricerca dove i nostri clienti possono trovare prodotti esclusivi o molto ricercati che non sono presenti sul resto della catena... a volte neanche sul mercato italiano.

Everyeye.it: Avete già qualche piano per gli eventi che ospiterete? Potete anticipare qualcosa?

Maximiliano Donzelli: Purtroppo non possiamo anticipare nulla. Ma basti sapere che via Torino 42 ha un calendario fitto di eventi mensili di carattere internazionale (tra cui l'evento di lancio di Diablo 4 con Xbox il 5 giugno) che includiono collaborazioni anche extra industry che sono certo saranno molto apprezzate

Everyeye.it: Altri progetti futuri? C'è la volontà di espandere ulteriormente la filosofia del Flagship Store? Avete altre città da colonizzare nei vostri piani?

Maximiliano Donzelli: Non ne possiamo parlare ancora ma basti dire che Store come Via Torino 42 sono un primato ma non resterà unico. Stiamo già lavorando a qualche novità sia in italia sia negli stati uniti