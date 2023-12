GameStop regala 4 mesi gratis di Now TV acquistando Switch o giochi Nintendo

Nuova promo di Natale targata GameStop: acquistando una console Switch, un bundle o un gioco Nintendo si otterranno in regalo 4 mesi di cinema e intrattenimento su Now TV, l'offerta è valida sia online che nei negozi fino al 24 dicembre, 2023.

Su Now TV potete fare il pieno di film, serie TV e intrattenimento per tutta la famiglia. Qualche esempio? Le serie televisive più epiche come And Just Like That e The Last of Us, i grandi show come X-Facor e MasterChef Italia e il grande cinema con Super Mario Bros Il Film e Dungeons & Dragons. Come fare per avere tutto questo gratis per quattro mesi? Vi basterà acquistare uno dei prodotti Nintendo aderenti alla promozione per ricevere subito un codice da riscattare sul sito di Now TV entro il 31 dicembre 2023. Tra i bundle che partecipano all'iniziativa troviamo:

Console Nintendo Switch

Nintendo Switch + Switch Sports + 3 mesi di abbonamento Switch Online + 4 mesi NOW Entertainment e Cinema a 299,98€

Nintendo Switch OLED Mario Kart 8 Deluxe Bundle + 3 mesi di abbonamento Switch Online + 4 mesi NOW Entertainment e Cinema a 329,98€

Nintendo Switch Lite (Corallo o Turchese) + Animal Crossing + 4 mesi NOW Entertainment e Cinema al prezzo di 219,99€

Giochi Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder + 4 mesi NOW Entertainment e Cinema a 49,98€

Mario Kart 8 Deluxe + 4 mesi NOW Entertainment e Cinema a 60.98€

Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto + 4 mesi di NOW Entertainment e Cinema a 49.98 euro

Avete tempo fino al 24 dicembre per acquistare uno dei prodotti Nintendo in promozione e ottenere 4 mesi di visione di Now Cinema e Intrattenimento senza costi aggiuntivi.