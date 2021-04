GameStop, Returnal e Pokémon Snap: come convertire la prenotazione e riceverli a casa

Avete prenotato Returnal per PS5 e/o New Pokémon Snap per Nintendo Switch in un negozio GameStopZing ma non avete la possibilità di andarli a ritirare? Niente paura, è possibile convertire la prenotazione!

GameStopZing consente di convertire la prenotazione effettuata in un punto vendita (oppure online con ritiro in negozio) e ricevere il gioco comodamente a casa. Avete tempo fino alla mezzanotte di oggi 22 aprile per effettuare la richiesta di conversione comodamente online sul sito ufficiale.

Per farlo dovete inserire dei dati indispensabili per recuperare la vostra prenotazione effettuata in negozio (numero caparra confirmatoria e numero cliente) oppure online con ritiro in negozio (numero ordine). Entro 72 ore dal termine della procedura riceverete una Gift Card pari all’acconto/saldo versato in negozio, che potrete riutilizzare sul sito di GameStopZing per prenotare con consegna a casa il gioco di vostro interesse.

GameStopZing si impegna per consegnarveli al day-one, che corrisponde al 30 aprile sia per Returnal, sia per New Pokémon Snap. Se avete portato dell'usato in fase di prenotazione, la Gift Card includerà sia il valore dell'usato sia il valore monetario versato in contanti o bancomat. La Gift Card scadrà il 31 dicembre 2021, e può essere usata solamente sul gioco prenotato in negozio. Per effettuare la richiesta e ricevere ulteriori informazioni, dirigetevi a questo indirizzo.