GameStop: il 18 maggio riaprono i negozi, ecco le regole da seguire per la sicurezza

A partire da lunedì 18 maggio i negozi GameStop riaprono in quasi tutta Italia e per l'occasione la catena lancia lo slogan Game Party, un modo per festeggiare la riapertura degli store il ritorno alle attività dopo due mesi di stop a causa dell'emergenza Coronavirus.

"Eccoci pronti ad accoglierti nuovamente nei nostri negozi in totale sicurezza per te e per il nostro staff. Questo è il nostro capodanno. Ora si parte davvero In questi mesi siamo stati distanti e questo non ci ha permesso di vivere pienamente questo 2020. Ecco perchè noi che amiamo le sfide siamo orgogliosi di dire che l’anno comuncia adesso. Purtroppo non ci è stato possibile riaprirli tutti ma stiamo lavorando costantemente verso la nuova normalità."

Sul sito è possibile visualizzare l'elenco dei negozi GameStop aperti, l'azienda fa sapere di aver potenziato e intensificato la sanificazione all'interno dei locali, inoltre tutto il personale è munito di guanti monouso, mascherine e gel disinfettate. Inoltre è stato stilato un elenco delle norme da seguire per la propria sicurezza e quella degli altri visitatori e dei dipendenti:

Arriva in negozio (preferibilmente da solo) con guanti e mascherina

Il personale contigenterà gli ingressi, resta in negozio solo il tempo strettamente necessario a completare gli acquisti

Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro con gli altri, anche al di fuori dell’area di vendita

Tocca solamente il prodotto che intendi acquistare

Preferisci i pagamenti con carta o contactless

Segui sempre le indicazioni dello staff

In queste settimane GameStop ha potenziato l'eCommerce garantendo consegne regolari e puntuali per oltre il 90% degli ordini, valutate quindi seriamente questa opzione per gli acquisti nel caso non abbiate urgente necessità di recarvi in negozio.