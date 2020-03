GameStop si ridimensiona, pronta la chiusura di oltre 300 negozi entro il 2020

In una recente assemblea con gli azionisti, Jim Bell, CEO di GameStop, ha annunciato che la società chiuderà definitivamente circa 300 negozi entro la fine del 2020. Le nuove chiusure andranno ad aggiungersi alle 320 già effettuate nell'anno fiscale 2019.

GameStop ha infatti registrato un calo delle vendite nel quarto trimestre del 2019 pari al 26% con le entrate globali dell'intero anno scese del 22%. Ciononostante la famosa catena ha generato un reddito operativo di 62 milioni di dollari. In sostanza, la società sta tentando un ridimensionamento, come confermato dallo stesso Jim Bell: "Nel 2020 continueremo con il nostro lavoro per ridimensionare la nostra flotta di negozi globali e per anticipare le chiusure per renderle pari o superiori alle 320 chiusure nette che abbiamo visto nell'anno fiscale 2019". La compagnia ha sottolineato che concentrerà le chiusure nelle aree in cui esistono troppi punti vendita vicini, rimanendo comunque positivi sul fatto che l'avvento della next-gen possa dare un nuovo slancio al business.

Intanto, anche GameStop subisce le ripercussioni dovute al Coronavirus: la società ha infatti imposto la chiusura dei propri punti vendita sul territorio americano. Il CEO di GameStop ha poi parlato dei possibili ritardi di PlayStation 5 e Xbox Series X.