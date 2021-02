GameStop: rimosse le restrizioni dell'app Robinhood, azioni di nuovo in rialzo

Nel corso delle ultime ore sono state rimosse nuovamente le restrizioni dell'applicazione Robinhood, ovvero il sistema attraverso il quale si possono limitare gli acquisti di specifiche azioni e che stava applicando questo meccanismo a quelle di GameStop ed altre compagnie.

Grazie a questa manovra, interrotta in seguito alle numerose lamentele e al review bombing dell'applicazione sugli store ufficiali di Android e iOS, le azioni della celebre catena di videogiochi sono ora di nuovo in crescita dopo un periodo di declino: dai 53 dollari circa di ieri è stato raggiunto un picco di poco più di 90 dollari per poi stabilizzarsi sui 60 dollari. Al momento non è chiaro come si evolverà la situazione, ma è impossibile stabilire se questa possa arrestarsi o se a breve assisteremo ad un altro intervento di Robinhood in grado di generare nuovamente il caos e provocare un altro declino del valore di queste azioni. Va precisato che GameStop non è l'unico colosso coinvolto in questa faccenda, dal momento che le restrizioni applicate da Robinhood hanno avuto un impatto su 50 diverse aziende.

