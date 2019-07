GameStop rinnoverà i suoi negozi per continuare a sopravvivere in futuro

Il mercato dei videogiochi è in continuo mutamento e GameStop sa bene che per sopravvivere è necessario evolversi assieme ad esso. La nota catena di rivenditori ha appena annunciato una partnership con la compagnia di design R/GA, volta al rinnovamento degli spazi commerciali e alla creazione di nuove esperienze all'interno dei negozi.

I nuovi store avranno una struttura studiata per apparire più accattivante agli occhi dei videogiocatori, sia vecchi che nuovi, e forniranno "nuovi modi" per testare i giochi prima di acquistarli. Alcuni punteranno forte sugli eSport, organizzando delle sessioni competitive in loco, altri invece si dedicheranno esclusivamente al retrogaming, vendendo hardware e software d'annata. I nuovi concept debutteranno prossimamente in mercati selezionati, la cui identità non è stata svelata.

Che GameStop non se la stia cavando molto bene, è cosa nota. L'esplosione del digitale e i servizi in abbonamento hanno allontanato molti videogiocatori dalla catena tradizionale. Tutto ciò, assieme al fisiologico calo delle vendite di PlayStation 4 e Xbox One, non ha permesso alla compagnia di raggiungere risultati finanziari soddisfacenti nel primo trimestre del 2019, risultando in un crollo delle azioni del 39%. GameStop ha già provato a rinnovarsi in passato, focalizzandosi dapprima sulla vendita dei collezionabili e poi sui cellulari. Con questa nuova mossa riuscirà, secondo voi, ad attrarre nuovamente a sé i videogiocatori?

Intanto, la compagnia attende con ansia l'arrivo sul mercato della nuova Nintendo Switch Lite e, soprattutto, della prossima generazione di console. A tal proposito, si è detta felice della decisione di Sony e Microsoft di includere i lettori dei dischi su PS5 e Xbox Scarlett, grazie ai quali il formato fisico continuerà a sopravvivere.