Solo da GameStop: risparmia su giochi da tavolo, di carte e action figure dei tuoi eroi

Continuano le Winter Promo di GameStop, valide online e nei negozi fino al 14 febbraio e fino ad esaurimento scorte. Tra i prodotti in promozione, anche giochi da tavolo, card game e action figure dei tuoi personaggi preferiti dei videogiochi, delle serie TV, del cinema, degli anime e dei fumetti.

La prima promo che vi segnaliamo è quella che prevede giochi da tavolo e di carte scontati del 25%, tra i tanti troviamo ad esempio Dixit, il fenomeno Exploding Kittens, il celebre gioco di carte UNO, Unstable Unicorn, Throw Throw Avocado, Coco Rido Hot: La Versione Piccante, Punchline, Happy Little Dinosaurs, Dobble, Jumanji, Il Trauma del Tram, Bunny Hops, Escape Room Il Gioco, Minecraft Magnetic Travel Puzzle, Mysterium Park e l'immancabile Monopoli declinato in tante versioni, come quello dedicato a Naruto o Sailor Moon.

Passando invece alle action figure, queste sono scontate del 40%, il catalogo di GameStop è sterminato e include figure e statuine di serie come Chainsaw Man, Jujustsu Kaisen, Naruto Shippuden, One Piece, Demon Slayer, Dragon Ball, calciatori e personaggi Disney, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Pokemon, Bleach, Tokyo Revengers e tanti altri franchise di enorme successo.

Trovate queste e altre offerte sulla pagina Winter Promo del sito di GameStop, tutte le promozioni sono valide solo fino ad esaurimento scorte e in ogni caso non oltre il 14 febbraio.