GameStop, attesi esiti finanziari post-Reddit: scontri interni in passato per ex dirigente

Sono ormai trascorse diverse settimane dall'emergere della bolla finanziaria GameStop generatasi sulle pagine di Reddit in seguito all'azione di moltissimi piccoli investitori determinati a produrre un incremento nel valore della compagnia.

Da allora, la dirigenza del colosso del videogioco non ha offerto chiari dettagli in merito alle implicazioni derivanti dal nuovo valore delle azioni, che si attesta al momento sui 200 dollari circa. Un valore incredibilmente superiore a quello precedente all'azione coordinata degli utenti Reddit, che si conservava decisamente più basso, anche in virtù delle scommesse al ribasso operate da grandi fondi di investimento. A breve, la dirigenza GameStop pubblicherà i primi risultati finanziari successivi all'evento finanziario che ha attirato persino l'attenzione del Congresso USA.

Con l'avvicinarsi dell'appuntamento, uno degli ex dirigenti della compagnia, Chris Petrovic, ha dipinto un quadro di conflitto interno che avrebbe interessato GameStop negli anni Duemila. Nel corso di un'intervista concessa alle pagine del The Wall Street Journal, quest'ultimo ha in particolare narrato di come - tra 2009 e 2013 - i suoi tentativi di rafforzare l'impegno della compagnia sul fronte del mercato videoludico digitale si sia infranta su di un muro interno. Da un lato, vi era chi considerava la crescita dello streaming e del digitale come una minaccia, dall'altro coloro che non ne erano preoccupati. Lo scontro tra queste due visioni, ricorda Petrovic, portò molte proposte di rinnovamento interno "ad essere abbandonate sul nascere", circostanza che lo spinse a rassegnare le dimissioni nel 2013.