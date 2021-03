GameStop, i risultati dell'ultimo anno fiscale: perdite per oltre 215 milioni

GameStop ha diffuso i risultati finanziari relativi all'ultimo anno, con un focus anche sui dati relativi all'ultimo trimestre. I numeri diffusi riguardano l'anno fiscale che si è concluso lo scorso 30 gennaio, e come prevedibile sono stati in gran parte influenzati dalla pandemia di Covid-19 che ormai da un anno affligge il mondo.

Stando ai dati diffusi dal colosso della vendita al dettaglio di videogiochi e non solo, nell'ultimo anno fiscale le vendite nette di GameStop sono calate del 21% con una perdita netta di 215,3 milioni di dollari. Un dato comunque meno pesante rispetto a quanto comunicato un anno fa, dove la perdita netta fu pari a quasi 471 milioni di dollari. In merito ai dati dell'ultimo trimestre (concluso sempre il 30 gennaio), si parla di vendite nette calate del 3%, ma con un reddito netto di 80,5 milioni di dollari, il quadruplo rispetto ai dati dello stesso periodo di tempo relativi all'anno scorso. Da tenere presente che, a causa della pandemia, l'azienda ha dovuto gestire innumerevoli chiusure regionali per 11 mesi su 12 che hanno sicuramente lasciato il segno.

I risultati sono stati commentati da George Sherman, CEO di GameStop: "Sono orgoglioso di come la nostra intera organizzazione si è unita nel 2020 per adattarsi alle sfide della pandemia, riuscendo effettivamente a rispondere alla domanda dei nostri clienti su videogiochi e prodotti d'intrattenimento", ha affermato, elogiando anche l'impegno messo nel potenziare l'offerta E-commerce, nella distribuzione e consegna di videogiochi.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per la società, tra il caso GameStop relativo all'improvviso boom in borsa e le dimissioni di Jim Bell come CFO di GameStop. Quale sarà il prossimo futuro dell'azienda dopo queste vicende?