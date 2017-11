GameStop rivela le console e i giochi più venduti nel corso del Black Friday

Ilè ormai passato, e c'è già chi si sta preparando al. Intanto, la nota catenaha rivelato quali sono stati gli oggetti più acquistati all'interno dei suoi negozi e online dai giocatori statunitensi.

Nei punti vendita sono letteralmente andate a ruba le PlayStation 4, proposte con 100 dollari di sconto e accompagnate da un buono regalo da 50 dollari, oltre alle Funko Mistery Box. I giochi più venduti sono stati Call of Duty: WWII e gli sportivi Madden 18, NBA 2K18, FIFA 18. Pare inoltre che siano state acquistate tantissime Black Friday Collectible Bag, speciali borse vendute a 1,99 dollari che, se riempite fino all'orlo con statuine e collezionabili, garantivano un sconto del 25% sul totale degli oggetti in esse presenti.

Online, invece, le più vendute sono state PlayStation 4 Pro da 1TB, Xbox One S da 500GB e Nintendo Switch. I giochi più acquistati si sono invece rivelati Madden 18 e NBA 2K18. Da notare, che la console ibrida di Nintendo non ha subito alcun taglio di prezzo, per cui la sua presenza tra i best-seller è ancora più impressionante.

Cosa ve ne pare dei gusti dei videogiocatori americani? Voi, invece, cosa avete acquistato? Segnaliamo infine che alcune offerte, come quella relativa al bundle PlayStation VR + Camera + VR Worlds + GT Sport, sono ancora attive.