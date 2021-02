GameStop Saga: Reddit ha trasmesso uno spot durante il Super Bowl

Si è tenuto nella notte il Super Bowl LV che ha visto sfidarsi Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs per il titolo di campione assoluto della National Football League. Lungi da noi spoilerarvi il risultato della partita, ci limitiamo a segnalarvi lo spot di Reddit trasmesso durante l'intervallo e dedicato alla GameStop Saga.

Lo spot della durata di sette secondi mostra a schermo un messaggio piuttosto lungo, di fatto leggibile solamente mettendo in pausa la pubblicità.

"Ha funzionato, wow! Se state leggendo questo messaggio vuol dire che la nostra scommessa ha funzionato, purtroppo non potevamo realizzare uno spot più lungo dal momento che tutto il nostro budget marketing è stato sufficiente per soli cinque secondi di pubblicità. Ma abbiamo imparato che gli underdog possono superare qualsiasi ostacolo se uniti per un'obiettivo comune. Chissà, magari proprio grazie a voi in futuro i libri di finanza parleranno di quanto accaduto... e magari metterete in pausa lo spot per leggere il nostro messaggio. Cose come queste accadono quando le persone si riuniscono per qualcosa a cui tengono. E c'è un posto per farlo, si chiama Reddit."

Il messaggio non cita direttamente GameStop ma il riferimento è chiaro, così come il termine "Tendies" è riferito al subreddit WallStreetBets. Se volete saperne di più sulla vicenda vi rimandiamo al nostro speciale sulla GameStop Saga, Reddit e Wall Street.