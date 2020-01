GameStop Saldi Invernali: sconti online su una selezione di giochi; il meno caro costa 5€

Archiviate le festività natalizie, GameStop ha lanciato la nuova promozione invernale Arctic Promo, che prevede sconti online e nei negozi della catena secondo differenti modalità.

Innanzitutto, solo online è disponibile una selezione di prodotti nuovi scontati fino al 20%: tra questi citiamo Tekken 7 a 24,98 euro, Dragon Ball FighterZ a 24,78 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 23,98 euro, PlayerUnknown's Battlegrounds a 11,98 euro, Minecraft a 19,98 euro, The Witcher 3: Wild Hunt a 32,78 euro, One Piece World Seeker a 40,78 euro, Dark Souls 3 a 14,78 euro, Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno a 32,78 euro, Overwatch Legendary Edition a 21,58 euro, Diablo III - Eternal Collection a 32,78 euro e molti altri ancora.

Solo in negozio, invece, è attiva una promozione che consente ai clienti che acquistano due giochi di pagare il meno caro solamente 5 euro. L'iniziativa è valida solamente su una selezione di titoli: sul sito viene mostrata come esempio l'accoppiata composta da Mortal Kombat 11 e Fortnite Bundle Fuoco Oscuro, ma per maggiori dettagli sui prodotti aderenti vi consigliamo di recarvi in negozio.

Le offerte non terminano qui: in negozio è anche disponibile il 50% di sconto sui Funko Pop!, il 20% di sconto acquistando due prodotti di merchandise e abbigliamento, il 40% sull'acquisto di T-Shirt e una promozione sull'usato old-gen (PS3, Xbox 360, Wii, Wii U, DS, PSP e PS Vita) che consente di acquistare il secondo gioco a solo 1 euro. Per una panoramica completa delle iniziative, vi consigliamo di recarvi sulla pagina web dell'Arctic Promo di GameStop.