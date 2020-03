GameStop sconta i controller Dualshock 4 e Xbox One Wireless per un periodo limitato

Le offerte del Volantone primaverile di GameStop sono molteplici, ed interessano console, videogiochi e accessori di tutti i principali produttori. Quest'oggi vogliamo porre l'attenzione sugli sconti dedicati ai controller.

Per un periodo limitato è possibile acquistare a 49,99 euro sia i DualShock 4 che i controller Xbox One Wireless, disponibili in differenti configurazioni. Il pad di PlayStation 4 è disponibile nelle colorazioni nera, bianca, rossa e blu. In sconto al medesimo prezzo c'è anche il bundle con la versione nera e un voucher per riscattare il pacchetto Neo Versa di Fortnite. Il controller Xbox One è invece offerto nelle edizioni Night Camo, Gears 5 Limited, Rossa e Blu. Per i più esigenti c'è anche il controller Xbox One Wireless Elite (la prima versione) a 129,98 euro, nei colori bianco o nero.

Tutte le offerte sopra riportate sono disponibili sia online che presso i punti vendita. Gli sconti sui Dualshock 4 saranno attivi fino al 15 marzo, mentre quelli sui controller Xbox fino al 25 marzo. Segnaliamo che da GameStop è disponibile anche delle offerte sulle Ricariche PlayStation Store da 20€, sulle console Xbox e sulle PlayStation 4.