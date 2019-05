GameStop sconta l'IVA sui giochi nuovi per Nintendo Switch!

GameStop ha lanciato una nuova e ghiotta offerta dedicata a tutti possessori di Nintendo Switch. Fino al 15 maggio, il popolare rivenditore sconta l'IVA su una vasta selezione di giochi nuovi per la console ibrida!

Sono in totale 44 i titoli inclusi nella promozione, tra i quali spiccano Dark Souls Remastered (33,60 euro invece di 40,98 euro), Minecraft (25,40 euro anziché 30,98 euro), Captain Toad: Treasure Tracker (33,60 euro al posto di 40,98 euro), Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, DOOM, Skyrim, Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles 2, Kirby: Star Allies, Donkey Kong Country: Tropical Freeze e ARMS (tutti venduti a 50,00 euro invece di 60,98 euro) e molti, moltissimi altri. C'è persino il Toy-Con Kit VR (Set Base + Blaster) per Nintendo Labo, uscito recentemente ed offerto a 33,60 euro invece di 40,98 euro.

Per scoprire tutti i giochi inclusi, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di GameStop. La promozione rimarrà attiva fino a mercoledì 15 maggio, sia online che nei punti vendita. Ci teniamo a specificare che questa notizia non può essere considerato un contenuto sponsorizzato, poiché si limita a segnalare degli sconti che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i nostri contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono evidenziati da un apposito banner che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".