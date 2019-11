Al via da GameStop gli sconti Black Friday su PS4 e PlayStation 4 PRO

Ci avviciniamo a grandi passi verso il Black Friday 2019, GameStop ha lanciato le offerte della Black Week GS lunedì 25 novembre, mancavano però all'appello gli sconti PlayStation 4 e PS4 PRO, ora finalmente disponibili online e in negozio!

Tra i bundle in offerta troviamo PS4 Slim 1 TB con The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition e God of War a 249.98 euro (disponibile dal 29 novembre), stesso prezzo per il paccheto PS4 1TB con FIFA 20. PlayStation 4 500 GB con Voucher Fortnite costa invece 199.98 euro mentre la stessa configurazione con l'aggiunta di un secondo DualShock costa 229,98 euro.

Altri sconti coinvolgono PlayStation 4 PRO: la versione da 1TB con voucher Fortnite costa 299.98 euro mentre la variante PS4 PRO 1TB con due DualShock 4 ha un prezzo di 329,98 euro. Tutte le offerte andranno avanti fino al 2 dicembre (giorno del Cyber Monday) e sono valide online e in negozio con la supervalutazione dell'usato da GameStop per l'acquisto di console e giochi.

Il nostro consiglio è quello di recarsi nel punto vendita voi più vicino con il vostro usato per cercare di risparmiare il più possibile sull'acquisto di PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO durante il Black Friday.